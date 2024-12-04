Ülkede nüfusun artmasıyla birlikte araç yoğunluğunun yanında yaya hareketliliği de arttı.

Özellikle kentlerde yerli yabancı pek çok kişi trafikte her an tehlikeyle burun burana geliyor.

Yaya geçidi kültürünün yerleşmemesi, dönüşü olmayan korkunç sonuçlara neden olmaya başladı.

Son olarak geçtiğimiz Cumartesi akşamı Girne’de yaya geçidinde durmayan bir araç üç kişiye birden çarptı. Çarpma sonucunda 19 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi, iki arkadaşı ise ağır yaralandı. Ülkedeki yaya geçidi sorunu bu acı olayla bir kez daha gündeme geldi.

BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

İlgili kurumların yıllar içindeki ihmal ve umursamazlığı, yaya geçidi sorununun ciddi bir can güvenliği sorununa dönüşmesine yol açtı. Özellikle okul yakınlarında çocuklar sık sık tehlike yaşıyor. Yaya geçidi sorununu bu derecede büyüten başlıca nedenler şöyle:

-Geçitler belirgin değil: Çizgiler ve aydınlatma yetersiz.

-Yaya geçitlerinden önce uyarıcı levha standardı bulunmuyor.

-Görüşü kısıtlayan geçit yakınındaki yol içi hatalı parklara göz yumuluyor.

-Araçlar yaya geçidinde durmuyor; duran sürücüler diğerleri tarafından taciz ediliyor.

-Belediye zabıtaları yaya geçidi ihlallerine kayıtsız kalıyor.

BU MADDEYİ TAKAN YOK:

KKTC’de neredeyse kimsenin umursamadığı yasa maddesi: “Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası 57(y): Motorlu araç kullanan her şahıs, tespit edilmiş bir yaya geçidi kullanmakta olan veya kullanma niyetinde olduklarını göstermiş olan yayaların geçmesi için aracı hareketsiz hale getirerek yayaların geçmesine müsaade etmelidir.”