Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından, “Avrupa Hareketlilik Haftası 2026” kapsamında “Yavaş Yavaş Mağusa” adlı etkinlik düzenlenecek.
“Herkes için Hareketlilik” temasıyla düzenlenecek bisiklet ve yürüyüş turu, 18 Eylül Cuma günü saat 17:00-19:00 saatleri arsında Gazimağusa suriçinde bulunan Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak.
AB Bilgi Merkezi, “Yavaşlayalım, keşfedelim, birbirimizle bağ kuralım ve şehrimizi birlikte deneyimleyelim” çağrısıyla herkesi etkinliğe katılmaya davet etti.
Bisiklet turuna katılacak katılımcıların bisikletlerini yanlarında getirmelerini istendi.