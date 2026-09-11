Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı’nda görevlilerin çalışmaya başladığını bildirdi.

Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, KKTC’de piyasaya sürülen ürünlerin; insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, tüketici haklarına uygun olup olmadığını teknik olarak test etmek için yaşama geçirilen laboratuvarın, tüm ada genelinde bir ilk olacağını dile getirdi.

“Ülkemize hayırlı olsun” diyen Amcaoğlu, ay sonu itibarıyla da laboratuvarın tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını kaydetti.

Amcaoğlu, bundan böyle KKTC’ye ithal edilen veya ülkede üretilen bir ürünün güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını, elektrikli ürünlerin güvenli çalışıp çalışmadığını, oyuncakların çocuklar açısından tehlike oluşturup oluşturmadığını, bazı kimyasal maddelerin mevzuattaki sınırları aşıp aşmadığını, laboratuvar testleriyle belirleyebileceklerini vurguladı.