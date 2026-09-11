Halkın Partisi (HP)Genel Başkanı Kudret Özersay, karma oy sisteminin zamanla demokratik bir tercih hakkından çıkıp, samimiyetsiz"" siyasetin istismar edilen aracına dönüştüğünü kaydederek, kaldırılmasının doğru adım olduğunu söyledi.

Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada, 2018 ve 2022 seçimlerinde ada genelinde en yüksek karma oyları alan isimlerden biri olduğunu hatırlatarak, ancak zaman içerisinde karma oyun yozlaşmış ve samimiyetsiz siyasetin bir aracı haline dönüştüğünü vurguladı.

Karma oyu kaldırılmasının niyeti ne olursa olsun doğru adım olduğunu belirten Özersay, bunu “Kendini partisinin yasal karar organlarının üzerinde ve üstün gören siyasetin derebeylerini üzen, uykularını kaçıran bir gelişme” şeklinde değerlendirdi.

“Seçime çok kısa bir süre kala seçim kurallarının değiştirilmesi doğru değildir” şeklindeki söylemi ikna edici bulmadığını belirten Özersay, daha önce de seçim kurallarının seçime kısa süre kalan zamanlarda değiştirildiğini kaydetti.

CTP’nin karma oyun kaldırılmasını desteklediğini söylerken, bunun kaldırılmasına “hayır” oyu vermesini eleştiren Özersay, “Öte yandan UBP içerisinde çok sayıda milletvekilinin dışarıda başka, Meclis’te oylama yapılacağında başka davrandığını karma oyun kaldırılması sürecinde bir kez daha gördük. Karma oyun kaldırılmasını Meclis’e getirip aylarca oyalayan, komite gündemine almayan da UBP yönetimi olmuş, Ünal beyin seçilememe ve rahmetlik ‘İrsen beyin başına gelenleri yaşama’ endişesiyle son dönemde bu adımı attığını herkes görmüştür.” dedi.