KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu yıl da geçen yıl olduğu gibi aynı yöntemle hareket ettiğini savunarak, eğitim alanında plan ve program olmadan planlama yapıldığını ileri sürdü.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 14 Eylül 2025’te “güçlendirilmiş altyapımız ve destek birimlerimizle yeni döneme hazırız”, 10 Eylül 2026’da ise “2026-2027 eğitim öğretim yılına hazırız” şeklindeki açıklamaları kıyaslandı..

Sendikanın hazırladığı tabloda, Bakanlığın geçen yıl ve bu yıl açıkladığı öğrenci ve öğretmen sayıları ile okul güçlendirme çalışmaları, yeni okul projeleri, güvenlik görevlileri, ders kitapları ve öğrenci taşımacılığına ilişkin veriler karşılaştırıldı.

Yeni okul projelerine ilişkin verilerin de gerçekçi olmadığını savunan Maviş, geçen yıl kamuoyuna duyurulan projelerin önemli bir bölümünün bu yıl yeniden planlama aşamasında gösterildiğini ileri sürdü.

Öğrenci taşımacılığı konusunda da iki yılın açıklamalarını karşılaştıran Maviş, bu yıl eski otobüslerin büyük bölümünün çıkarıldığının, denetimlerin artırılacağının ve kamera sisteminin gündemde olduğunun söylendiğini ancak araç ve denetim sayılarına ilişkin somut veri paylaşılmadığını belirtti.

Maviş, sendika tarafından hazırlanan tablonun, Bakanlığın geçen yıl ve bu yıl kamuoyuyla paylaştığı verileri karşılaştırmak amacıyla hazırlandığını belirterek, açıklanan rakamların eğitimdeki gerçek durumu ortaya koymadığını ve gerçekçi olmadığını ileri sürdü.

Eğitim Bakanlığı’nın eğitim politikalarında plan ve program eksikliği bulunduğunu savunan Maviş, “Bakanın iki açıklaması ve açıkladığı rakamlar ortadadır. Yorumu kamuoyuna bırakıyoruz” dedi.