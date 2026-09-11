Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2026 AB Yardım Programı’nı kabul etti. Program kapsamında, "sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek ve yeniden birleşme sürecini kolaylaştırmak amacıyla" 34 milyon Euro tutarında AB finansmanı sağlanacağı açıklandı.

Avrupa Komisyonu açıklamasına göre, program, Kıbrıs Türk toplumunun AB’nin gıda güvenliği ve hayvan sağlığı standartlarına uyum sağlamasına destek verecek. Bu kapsamda, Halloumi/Hellim için ada genelinde uygulanan Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) programının hayata geçirilmesine de destek sağlanacak.

Program ayrıca, Yeşil Hat ticareti de dahil olmak üzere, ekonomik kalkınmayı desteklemeye ve KOBİ’lerin inovasyon ve ticaret kapasitesini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri kapsayacak.

2026 programı ayrıca enerji, okul altyapısı ile atıksu ve atık arıtma altyapısına yönelik projeleri destekleyecek. Bu kapsamda, iki toplumlu Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan suyun yeniden kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik girişimlere de destek verilecek.

Güven artırıcı faaliyetler temel önceliklerden biri olmaya devam edecek. Kültürel Miras Teknik Komitesi, Kayıp Şahıslar Komitesi, diğer iki toplumlu teknik komiteler ve sivil toplum örgütlerine verilen destek sürdürülecek.

Program kapsamında, AB’nin önde gelen iki burs programı olan Kıbrıslı gençlerin United World Colleges (UWC) okullarında eğitim görmesini sağlayan iki toplumlu burs programı ile AB genelindeki üniversitelerde öğrenim gören Kıbrıslı Türklere yönelik burs programı da finanse edilmeye devam edecek.

AB’nin, son 20 yılda Yardım Programına 794 milyon Euro’nun üzerinde kaynak ayırdığı da hatırlatıldı.