İnce Av Sezonu, pazar günü başlıyor.

KKTC Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, ilgili tüzük uyarınca avlanma tarihlerinin 13, 20 ve 27 Eylül olmak üzere toplam 3 gün olarak belirlendiği kaydedildi.

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Av günlerinde üveyik, yaban güvercini, fassa, karga ve saksağan avlanabilecek.

2026 2. İnce Av Sezonuna ilişkin dijital haritaya Google Maps üzerinden erişilebileceği bildirilen açıklamada; yetkililer ve federasyon yönetimi, avcılardan belirlenen kurallara ve avlanma sınırlarına titizlikle uymasını istedi.