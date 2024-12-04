Lefkoşa’da meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Morufat Tenıtope Alabı dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21 Kasım 2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Bandabulya'da bulunan Afrikan Market isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Morufat Tenıtope Alabı’nin tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 110 adet muhtelif markalarda kişisel bakım ürünleri, 15 adet muhtelif markalarda elektronik kişisel bakım ürünleri, 13 adet gümrüğü ödenmemiş çeşitli ürünler tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, Morufat Tenıtope Alabı’nin tutuklandığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen sıvı, toz ve şurupların analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ürünlerin nereden temin edildiğine dair araştırma yapılacağını, beklenen analiz sonuçları olduğunu, İlaç ve Eczacılık Dairesi'nden bilgi beklediğini açıkladı.

Polis, zanlının ürünleri birinden aldığını söylediğini ancak isim vermediğini, ayrıca bu tarz ürünlerin daha önce gümrükten geçirilip geçirilmediğini, geçirildiyse nasıl geçirildiğini araştıracaklarını ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.