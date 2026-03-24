Lefkoşa’da Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde 10 Mart’ta aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve o günden bu yana tedavi gören 78 yaşındaki

Fatma Ceylan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Fatma Ceylan, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Kaza saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

24 yaşındaki Ala Muhammed Hesain, yönetimindeki JV 356 plakalı salon araç seyrettiği sırada, Kanerler Ltd. önlerine geldiğinde o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan 78 yaşındaki Fatma Ceylan’a çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile sol ileriye doğru savrulan yaya, o esnada yolun solunda bulunan cep içerisinde park halinde bulunan VM 912 plakalı salon aracın sağ arka köşesine çarpmıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Fatma Ceylan kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı.

Araç sürücüsü Ala Muhammed Hesain tutuklanmıştı.