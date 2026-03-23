Süper Lig ekibi China Bazaar Gençlik Gücü, Tesisleşme ve Gelişim Ligleri sorumluluğuna Salih Işık'ı getirerek gelecek için önemli bir atılım yaptı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü olarak, kulübümüzün altyapı yapılanması, tesisleşme süreci ve gelişim ligleri organizasyonunun daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına önemli bir adım atmış bulunmaktayız.

Bu doğrultuda, sporun gelişimine katkıları ve tecrübesiyle tanınan Sayın Salih Işık ile Tesisleşme ve Gelişim Ligleri Sorumlusu olarak anlaşmaya varmış bulunuyoruz.

Kulübümüzün geleceğini inşa edecek olan altyapı yatırımları, genç sporcularımızın doğru planlama ile yetiştirilmesi ve gelişim liglerinde daha etkin bir şekilde yer alınması hedefleri doğrultusunda Sayın Salih Işık’ın önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü olarak, bu iş birliğinin camiamıza hayırlı olmasını diliyor; sporcularımız, taraftarlarımız ve tüm kamuoyu ile bu süreci şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz.

Saygılarımızla,

China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Yönetimi”