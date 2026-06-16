Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde hintkeneviri Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı isminin baş harfleri W.D.N.M. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Sevdalı olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Lefkoşa’da Oğuz Karayel Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı bir polis ekibinin devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa’da zanlı W.D.N.M.’nın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde 2 adet Parlament sigara kutusu içerisinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 194 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.