Doğancı'da meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlarından tutuklanan 18 yaşındaki isminin baş harfleri Ö.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Polis Karakolu'nda görevli polis memuru, olguları aktardı.

Polis, 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.30 sıralarında Doğancı'da, zanlının birlikte yaşadığı nişanlısı 48 yaşındaki isminin baş harfleri C.F. ile aynı ikametgahta, çocuğunu yanına alma konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma sırasında kadının başına elleriyle vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, kadının korunmak amacıyla kendisini yatak odasına kilitlediğini, zanlının kapıyı zorlaması üzerine içeri girmesinden korkan kadının yaklaşık 4 metre yükseklikteki pencereden atladığını kaydetti.

Polis, zanlının, müştekinin bel kemiğinin kırılmasına ve beyin kanaması geçirmesine neden olarak vahim bedensel zarara uğramasına sebebiyet verdiğini belirtti. Polis, müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi'nde müşahede altında tutulduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu, zanlının ise tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek zanlının üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise tek isteğinin nişanlısını görmek olduğunu ifade etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ergin Atıcı, zanlının soruşturma kapsamında üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.