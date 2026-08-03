Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Paşaköy Ağıllar Bölgesi'nde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı iki kişi tutuklanırken, bir zanlı ise aranıyor.

Dün saat 11.00 sıralarında hurdalık alandaki boş bir su deposuna önceden bırakılan yaklaşık 500 gram hintkeneviri türü yasaklı madde olduğuna inanılan maddeyi almak üzere motosikletle olay yerine gelen 32 yaşındaki isminin baş harfleri E.T. ile 21 yaşındaki isminin baş harfleri E.Ş. polisi fark etmeleri üzerine yaya olarak kaçmaya çalıştı.

E.Ş. olay yerinde yakalanarak tutuklanırken, kaçan E.T.'nin aranmasına devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında zanlıların kullandığı motosiklette yapılan aramada yaklaşık bir gram hintkeneviri türü yasaklı madde olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 60 yaşındaki isminin baş harfleri H.T. de tutuklanırken, tasarrufunda bir adet hassas terazi ile üzerlerinde yasaklı madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon poşetler emare olarak alındı.