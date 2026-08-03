İskele bölgesinde trafik güvenliği ve insan hayatını tehlikeye atan sürücü ile yolcu rapor edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, İskele - Gazimağusa ana yolunun Lions Çemberi yakınlarında seyir halinde olan bir araçtaki yolcunun vücudunu araçtan dışarıya çıkararak seyretmeleri görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine trafik ekipleri harekete geçti.

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından bahse konu araç sürücüsü ile yolcu tespit edilerek, işlemiş oldukları trafik suçlarından dolayı toplam 21,267.90 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.