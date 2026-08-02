Paşaköy ağıllar bölgesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hurdalık alandaki boş su deposuna önceden bırakılan 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi almaya gelen iki kişi kaçmaya çalıştı; zanlılardan biri tutuklandı, diğeri aranıyor.

Polisten yapılan açıklamaya göre bugün, saat 11.00 sıralarında, Paşaköy Ağıllar Bölgesinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda; hurdalık alandaki boş su deposuna önceden bırakılan 500 gr ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi motosikletle almaya gelen E.T. (E-32) ve E.Ş.(E-21) polisi fark etmeleri üzerine olay yerinden koşarak kaçmaya başladı.

E.Ş. polis tarafından tutuklanırken, olay yerinden kaçan E.T. ise aranıyor.

Soruşturma kapsamında zanlıların kullandığı motosiklette yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.T. (E-60) de tutuklandı. H.T’nin tasarrufunda bir adet hassas terazi ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon poşetler bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.