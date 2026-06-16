Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan Hasan Çaylı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 'Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu' suçlarından yargılanan sanıklardan Hasan Çaylı bir, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar ikişer yıl hapse mahkûm edildi.

Füsun Cemaller'in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur'dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu. Yargıç, 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Hasan Çaylı'nın bir ağacın köküne bırakmış olduğu 1 adet Kaçkar ARX-3 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde toplam 5 adet MKE 23 9 P ibareli fişeği Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar'ın kullanımlarında bulunan JR 736 plakalı araç ile gelerek teslim almaları üzerine suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anımsattı.

Yargıç, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar'ın mahkeme emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında bulunan dolapların alt kısmındaki plastik aksamın arkasına saklı vaziyette 1 adet Retay 9 mm ibareli tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm fişek, 225 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Sanıklardan Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın soruşturmanın ardından 13 Ağustos 2025 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini kaydeden Yargıç Hasan Çaylı’nın ise aynı tarihte tutuksuz yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Sanıkların işlemiş oldukları 'Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu' suçlarının yaygın, toplumu tedirgin eden suçlardan olduğunu söyleyen Yargıç, bu nedenle hapis cezası öngördüklerini belirtti. Hapis cezasının süresini belirlerken, tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, sanıkların silahı kullanmamış olmasını, davalarını kabul etmelerini, sanıkların bir nevi kurye olarak kullanılmalarını hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç, tasarrufunda bir adet silah ve 5 adet fişek bulunan Çaylı’nın bir yıl, tasarruflarında 2 silah 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ve 9 adet mermi bulunan Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın ise ikişer yıl hapis cezalarına çarptırıldıklarını açıkladı.