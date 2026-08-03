Mağusa’da bir bet ofisinde rahatsızlandığı gerekçesi ile olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada, iki kadın paramediğe cinsel saldırı iddiası ile tutuklanan isminin baş harfleri F.İ., dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mağusa Adli Şube’de görevli polis memuru Sıla Güder, zanlının önceki gün saat 17.30 raddelerinde bir bet ofisinde rahatsızlandığını,Mağusa 112 istasyonunda görevli iki kadın paramediğe cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

“HİÇ MUHABBETLİ DEĞİLSİNİZ”

Polis, zanlının ambulans içinde görevli kadın paramediklere, “Siz de hiç muhabbetli değilsiniz. Hadi inşallah hastanede uzun süre aynı oda içerisinde oluruz” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu kaydetti.

Yapılan şikayetin ardından, zanlının Mağusa Hastanesinde tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç İzzet Erkanlılar, zanlının 150 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve 2 kefilin, 750 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.