Lefkoşa'da Metehan Sosyal Konutları'nın güney kısmında bulunan bir makinist garajında çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Yangında 6 araç yanarken, alevlerin çevreye sıçraması sonucu çok sayıda hayvan da telef oldu.

6 ARAÇ VE BİR DÖNÜMLÜK ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.40 sıralarında başlayan yangın sırasında garajda tamir amacıyla bulunan 6 araç tamamen yandı.

Yangının araziye sıçramasıyla yaklaşık bir dönümlük alandaki kuru otlar da alevlere teslim oldu.

60 TAVUK VE 3 KÖPEK TELEF OLDU

Yangının çevrede bulunan kümeslere ulaşması sonucu 60 tavuk ile 3 köpek yanarak telef oldu.

Yangına Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye ekipleri, Orman Dairesi ekipleri ve bölge halkı birlikte müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İLK BELİRLEME: İNVERTER SİSTEMİNDEN ÇIKTI

İlk değerlendirmelere göre yangının, garaj içerisinde bulunan arızalı durumdaki güneş paneli inverter sisteminden kaynaklandığı düşünülüyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için polis soruşturması devam ediyor.