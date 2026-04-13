Birinci Lig ekiplerinden Yalova’nın yeni teknik heyeti belirlenirken, takımın başına teknik direktör Kemal Yürekli getirildi. Yalova yönetimi şu açıklamayı yaptı:

“Takım antrenörlerimizin istifasının ardından yönetimimiz antrenörler Kemal Yürekli, İltaç Keçeli ve Ahmet Çeliker ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kalan haftalarda takımımızın başında olacak yeni heyetimize başarılar diliyoruz. Sezon başından beri görevde bulunan, kulübümüze büyük emek veren, özellikle zorlu dönemlerde sorumluluk alarak her zaman camiamızın yanında duran kıymetli hocalarımıza teşekkür ederiz. Gösterdikleri özveri, bağlılık ve fedakârlık kulübümüz için her zaman saygıyla anılacaktır. Kulübümüz, teknik yapılanma kapsamında; Teknik Direktörlük görevine Kemal Yürekli’yi, antrenörlük görevine İltaç Keçeli’yi ve kaleci antrenörlüğü görevine Ahmet Zenga Çeliker’i getirmiştir. Yeni teknik heyetimize hoş geldiniz diyor, kalan maçlarda kendilerine başarılar diliyoruz. Bu süreçte teknik ekibimize ve takımımıza olan inancımız tamdır. Birlik ve beraberlik içinde hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyor, camiamızın desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.”