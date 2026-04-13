Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda final heyecanı 17 Nisan 2026 Cuma akşamı Lefkoşa'da yaşanacak.

Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü takımları kupa finalinde saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

Çeyrek Final'de 1461 İskele Trabzonspor, Yarı Final'de LAÇ Spor Derneği'ni eleyerek finale yükselen Mağusa Spor Akademisi, Çeyrek Final'de Gönyeli, Yarı Final'de de Doğan Türk Birliği'ni eleyerek finale yükselen China Bazaar Gençlik Gücü ile karşılaşacak. Kura çekimindeki şablona göre Mağusa Spor Akademisi final müsabakasında ev sahibi olarak mücadele edecek.