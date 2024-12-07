Stat: Dörtyol Yunus Nurol Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Mehmetcan Erli, Berk Bağrıkara
Vadili: İlhan, Ozan, Hacı Durdu, Cemal,Mustafa, Arda(Hüseyin Şeref), Ali, Berke(Cemal), Emre(Taner), Adem, Uğur(Efe).
Yalova: Övgü, Erkan(Aydın), Sergülen, Kemal, Doğukan Sağlam, Yasin(Mehmet Can), Behiç(Cenkay), Civan, Doğukan Mert, Aytan(İbrahim), Yiğitcan.
Goller: Dk. 13 Erkan, Dk. 36 ve 85 Civan(Yalova)
Aksa 1. Lig 12. Haftasının önemli mücadelesinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Vadili ile üst sıralara yükselmek isteyen Yalova arasında Dörtyol Yunus Nurol Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk Yalova kazanarak yükselişini sürdürdü.
Hakan Ünal’ın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmaya iyi başlayan konuk Yalova takımı aradığı golü de erken buldu.
13. dakikada Yalova atağında Vadili ceza alanında son olarak topla buluşan Erkan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 – 1
36. dakikada Yalova’nın hızlı gelişen atağında Yiğitcan’ın pasıyla Vadili ceza sahasında topla buluşan Civan topu ağlara gönderdi. 0 – 2
İlk devre bu skorla tamamlandı.
İkinci devreye Vadili takımı 2 oyuncu değişikliğiyle başladı.
Konuk Yalova’nın maçı rölantiye alması nedeniyle ikinci devrede Vadili takımı daha atak bir oyun ortaya koyarken bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.
65. dakikada hızlı gelişen Vadili atağında Yalova ceza sahasında topla buluşan Hüseyin Şeref müsait pozisyonda topa vurmakta gecikince defans araya girdi. Seken topla buluşan Berke'nin zor pozisyonda vuruşunda top kalecide kaldı.
85. dakikada Yalova’nın sağdan gelişen atağında topla birlikte Vadili ceza sahasına giren Civan sert ve düzgün bir vuruşla topu ters köşeden ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 0 – 3
(Foto: İbrahim Daloğlu)