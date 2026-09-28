Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Furkan Türk.

Dumlupınar: Mustafa Erendağ, Yasin, Arda, Olcay, Orhan(Alihan), Osman, Yannick Nkruza, Berk, Mizode, Mert, Wisdom Samuel.

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar(Osman), Gökcan, Yusuf Kondoz, Orhan, Emre, Nevzat, Mehmet Erol(Abdülaziz), Hüseyin Deyneklı(Atay), Mehmet Çavuş(Mert Sezer), Emanuel Ernest(Remzi), Papa Marega.

Goller: Dk. 33 Ernest, Dk. 49 Gökcan, Dk. 59 Hüseyin ve Dk. 77 Marega (MTG)

Aksa Süper Ligin 3. Haftasının kapanış maçında Mağusa derbisinde Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü kozlarını Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda paylaştılar.

Osman Özpaşa’nın yönettiği maçı Mağusa Türk Gücü 4 – 0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Dk. 33 Mağusa Türk Gücü’nün sol kanattan hızlı gelişen atağında Marega’nın pasıyla Dumlupınar ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Ernest ceza sahasına girer girmez sert ve düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 0 – 1

İlk devrede geriye kalan dakikalarda iki takımın gol çabası sonuç getirmeyince ilk devre 1 – 0 MTG üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye atak başlayan Dumlupınar takımı 47. Dakikada MTG defansının arkasında topla buluşan Mert Güçlücan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Dk. 49 MTG’nin kazandığı serbest vuruşta Dumlupınar ceza sahasına yapılan ortada boş pozisyonda Gökcan güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0 – 2

Dk. 59 Organize gelişen MTG atağında Marega ile Hüseyin Deynekli verkaçında Dumlupınar ceza sahasına giren Deynekli topu kalecinin yanından ağlara gönderdi. 0 – 3

Dk. 77 MTG’nin sağ kanattan gelişen atağında Ernest Dumlupınar ceza sahası önüne gelerek pasını verdiği Marega önünü boşaltarak güzel bir plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 – 4

Geriye kalan dakikalarda MTG yine pozisyonlar bulmasına karşın başka gol atamadı ve maç Dumlupınar 0 – MTG 4 şeklinde tamamlandı.

Bu sonuçla MTG 3’te üç yaparak 9 puanla liderliğe oturdu. Dumlupınar ise 4 puanda kaldı.