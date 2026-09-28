Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplandı.

Kurul, TK- 01/2026-2027 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem raporlarını inceleyip tetkik ve tezekkür ederek aşağıdaki kararı aldı.

“12/9/2026 tarihinde Cihangir Stadında oynanan Cihangir GSK – Doğan Türk Birliği Aksa Süper Lig müsabakasında DTB futbolcusu Doğukan Demirman, maçın 71. dakikasında iki rakip arasında topun sıkıştığı bir esnada müdahale etmek isterken yerdeki rakibinin ayağına topsuz alanda basması neticesinde maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiştir.

Tarafımıza yapılan itiraz ve sunulan yazılı savunma ise hakem raporlarını kısmen doğrular nitelikte olmakla birlikte sunulan yayıncı kuruluş görüntüleri dikkatlice incelendiğinde hakem raporlarında bahsi geçen “bilerek ve isteyerek rakibinin ayağına acımasızca bastı” ibaresini doğrulayan bir görüntüden uzak olduğunu belirtmek isteriz. konu futbolcu şiddetli hareketinin ardından yerdeki rakibinden özür dilemiş ve hiçbir itirazda bulunmadan oyun alanını terketmiştir. Kanaatimizce yapılan eylem neticesinde konu futbolcuya verilen 3 maçlık men cezası ağır bir karar olmuştur. Bu cihetle kurulumuz Disiplin Kurulunun vermiş olduğu cezayı 2 resmi müsabakaya düşürmeyi uygun ve adil bulur.”