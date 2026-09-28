KKTC Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Aday Hakemlik Kursu, Türkiye Badminton Federasyonu MHK Başkanı tarafından gerçekleştirildi.

Hakemlik Kursu için adamıza gelen Türkiye Badminton Federasyonu MHK Başkanı Sedat Turunç tarafından yürütülen Badminton Aday Hakemlik Kursu 25-26 Eylül 2026 tarihinde teorik ve uygulamalı olarak yapılarak tamamlandı.

Kursun bitiminde konuşan Federasyon Başkanı Fırat Deniz, kursa katılımın çok iyi olduğunu, kurslar süresince eğitim veren Türkiye’den adamıza gelen MHK Başkanı Sedat Turunç'a verdikleri emekler için teşekkür etti.

Başkan Deniz, kursun gayet verimli geçtiğini, bu vesileyle kurslara katılan hakem adaylarının kurslara gösterdikleri ilgiden dolayı memnun olduğunu, ayrıca kurs için verdiği desteklerden dolayı TC Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

MHK Başkanı Sedat Turunç ise yaptığı konuşmada, her daim Kıbrıs Türk Badminton Federasyonunun yanında olduklarını, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu hakemlerinin gelişimine katkıda bulunduklarını ve bundan sonra da katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

MHK Başkanı Sedat Turunç ayrıca, son zamanlarda çıkışa geçen KKTC Badmintonun giderek geliştiğini ve yaygınlaştığını, bu nedenle KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve yönetim kurulunu tebrik ettiğini söyledi.