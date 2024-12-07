Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Cenk Aras Özfuttu, Ahmet Genç

DND L. Gençler Birliği: Cengiz, Mehmet Ali, Emir (Dk 46 Mücahit), Osman, Galip, Berk, Malik (Dk 39 Ali Moafi), Gabriel, Toualy (Dk 46 Abdülaziz), Sylla (Dk 46 Bülent), Barın (Dk 74 Sertan).

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Mustafa Vardi (Dk 86 Halil), Ünal, Emirhan (Dk 86 Adil), Şükrü (Dk 86 Hüseyin Sadıklar), Sertan (Dk 58 Hasan Ulukök), Semih (Dk 74 Fırat), Yakup, Aminu, Akabueze, Hüseyin Deynekli.

Goller: Dk 41 Şükrü Erdoğan, Dk 62 Yakup Şen, Dk 77 Mustafa Vardi (Miracle Değirmenlik).

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Aksa süper lig on ikinci hafta karşılaşmasında DND L. Gençler Birliği sahasında Miracle Değirmenlik’i konuk etti. Miracle Değirmenlik’in seri sürüyor:0-3 Deplasmanda DND L. Gençler Birliği’ni mağlup eden Miracle Değirmenlik zorlu deplasmanı kayıpsız geçmeyi başardı. Miracle Değirmenlik aldığı bu galibiyetle puanını 27 yaparken, DND L. Gençler Birliği 9 puanda kaldı.

16.dk: Çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında Aminu’nun pasında Sertan’ın vuruşunda top yandan auta gitti.

34.dk: Sağ kanattan gelişen ev sahibi takım DND L. Gençler Birliği atağında yapılan ortada Sylla’nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

41.dk: Etkili gelişen konuk takım Miracle Değirmenlik atağında Aminu’nun pasında Şükrü takımını öne geçirdi.0-1

46.dk: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında Sertan’ın vuruşunu Cengiz kornere çeldi.

47.dk: Gelişen bir başka konuk takım Miracle Değirmenlik atağında Ünal’ın pasında Sertan’ın vuruşu kaleci Cengiz’de kaldı.

62.dk: Miracle Değirmenlik’in etkili gelişen yeni atağında DND L. Gençler Birliği savunmasının uzaklaştırmadığı topu Yakup enfes bir şekilde filelere gönderdi.0-2

77.dk: Miracle Değirmenlik’in geliştirdiği bir başka atakta Mustafa Vardi yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.0-3

88.dk: Gelişen konuk takım Miracle Değirmenlik atağında Akabueze’nin etkili vuruşunu kaleci Cengiz kornere çeldi. Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk Miracle Değirmenlik’in galibiyetiyle sona erdi.