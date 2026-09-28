Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Fatih Bardakçıoğluu, Rıdvan Çetinkaya, Volkan İzmirli

Yenicami: İdris, Derviş, Kadir(Baran), Mert(İbrahim), Karan(Cuma), İrfan, Muhammet(Burak), Hüseyin(Talha), Elvis Nyarko, Celal, Musa Danjuma.

Esentepe: Onur, Bünyamin(Muhammet), Osman, Salih, Uğurcan, Dursun(Mahmut), Diallo, Ada(Semih), Ali(Ege Can), Frederic Koloto(Kaya), Paul Kolawole.

Goller: Dk. 52 Hüseyin, Dk.54 Musa Danjuma (Yenicami)

AKSA Süper Lig’de 3. hafta mücadelesinde sezona kötü başlayan iki takım Yenicami ile Esentepe Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaştılar.

Yenicami önemli eksikliklerine rağmen konuk ettiği Esentepe’yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk devresinde iki takımın kontrollü futbolu nedeniyle pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ikinci devresine iki takım da değişiklik yaparak başladı.

İlk devrede hücum hattında Miracle ve Asrın’ın eksikliğini hisseden Yenicami takımı İkinci yarıya etkili başladı.

52. dakikada Yenicami takı Hüseyin Arifoğlu’nun golüyle öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra ise yabancı oyuncusu Musa A. Danjuma sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti

Geriye kalan dakikalarda Esentepe takımının gol bulma çabaları sonuç getirmeyince karşılaşma Yenicami 2 - Esentepe 0 skoruyla tamamlandı.

Yenicami bu galibiyetle sezonun ilk galibiyetini alırken, Esentepe ise 1 puan da kalarak galibyet hasretini 3 maça çıkardı.