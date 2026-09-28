Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezonun üçüncü “Race Fest” organizasyonu 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Hem araçların sergilendiği “Auto Show” hem de “Time Attack” yarışlarının yapıldığı organizasyonda katılım rekoru kırıldı. Carlot Auto’nun ana sponsorluğunda yapılan organizasyonda piste 95 araç çıkarken, Auto Show’da 200’ün üzerinde araç sergilendi. Güven Sigorta, Near East Bank, Radyo Juke ve Ziebart Kıbrıs’ın da katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılan organizasyonda günün en iyi derecesini Honda Civic aracıyla Kemal Topcuoğlu elde etmeyi başardı. Günün ikincisi Ferrari 599 aracıyla Fahri Altınör ve aynı araçlar günün üçüncüsü Aykut Sokollu olmayı başardı. Auto Show’da ise En İyi Ses Sistemi ödülünü VW Golf aracıyla Volkan Kamiloğlu, En İyi Makine ödülünü Nissan Skyline R34 aracıyla Ahmet Bağrıaçık kazandı. En İyi Dış Görünüş’te ise Toyota MRS aracıyla Yusuf Özcan Doğan, Nissan Skyline R34 aracıyla Ahmet Türkoğlu ve Ford Ranger aracıyla Mert Göçer kazanmayı başardı. Böylece Ziebart Kıbrıs’tan 20’şer bin TL’lik hediye çekinin de sahibi oldular.

TÜM SINIFLARDA DERECEYE GİRENLER BELİRLENDİ

Nefes kesen mücadelelere sahne olan “Time Attack”, zamana karşı pist yarışında rekor kırılarak 95 pilot piste çıktı. 110 kayıt alınan organizasyonda çeşitli sebeplerle 15 pilot piste çıkamazken, 95 katılım Time Attack rekoru oldu. S1’de Ali Güran Tahsin, S2’de Bartunç Gerçel, S3’de Naz Adıgüzel, S4’de Hüseyin Genç, S5’de Fahri Altınör, PRO R’de Kürşat Güdül, PRO A’da İlke Koçak, PRO F’de Kemal Topçuoğlu, Open R’de Ahmet Keskin, Open A’da Kemal Topçuoğlu, Kadınlar RWD’de Naz Adıgüzel, Kadınlar FWD’de Türhan Uzmaner, Kadınlar AWD’de Tuğçe Eskimuhtaroğlu, JR’de Murat Ateş Adıgüzel, YR’de Ateş Tufan birinci olmayı başardı.

ZİEBART KIBRIS’TAN DERECEYE GİRENLERE TOPLAM 670,000 TL HEDİYE ÇEKİ

Araç koruma sistemleri alanında dünya çapında faaliyet gösteren Ziebart, Kıbrıs'taki ilk merkezini Lefkoşa'da hizmete açtı ve bu organizasyonda toplam 670,000 TL değerinde hediye çeki dağıttı. Tüm sınıfların birincilerine 20’şer bin TL, ikincilerine 10’ar bin TL ve üçüncülerine 5’er bin TL hediye çekinin yanında Auto Show’da kupa almaya hak kazanan isimlere de 20’şer bin TL’lik hediye çeki takdim edildi. “En Güzel Araç” seçilen katılımcıya da 50 bin TL’lik hediye çeki takdim edildi. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Kuzey Kıbrıs Türkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, Ziebart Kıbrıs yetkilileri, Cahit Necipoğlu Direktörlerinden Gökhan Necipoğlu, Yarış Direktörü Talmaç Başkaya ve KKDSOD Yönetim Kurulu ile Organizasyon Komitesi üyeleri Kaan Ogan, Veli Muslu, Ömer İlhan Sayar takdim etti.