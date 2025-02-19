BES Basın Bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yapan Yalınkaya, 2010 yılından bu yana BES çatısı altındaki belediye emekçilerinin geleceği için birçok mücadele verdiklerini ve bu mücadeleler sırasında, kötü niyetli olarak nitelendirdiği bazı idarecilere karşı mağdur olan emekçiler adına onurlu bir duruş sergilediklerine inandığını ifade etti.

Bu mücadelelerin, gerektiğinde gövdelerini siper ederek ve canları pahasına verildiğini ifade eden Yalınkaya, BES’in ülke genelindeki sorunlara asla duyarsız kalmadığını hatırlattı.

Yalınkaya, BES’in ülke adına iyi niyetle yapılan ve yapılmak istenen güzel şeyleri desteklediğini ve alkışladığını belirtirken, örgütlü oldukları belediyelerdeki Belediye Başkanları’nın çoğuna güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, “Bu belediye başkanları, kısıtlı imkanlara rağmen kendi beldeleri için canla başla çalışıyor. Bu çalışmalar hem belde halklarına hem de o belediye emekçilerine olumlu yansıyor.” dedi.

- “Marina projesi mücadelesini destekliyoruz”

Bu süreçte bazı sorunların da ortaya çıktığını ve bu sorunların çözümü için el birliği ile hareket ettiklerini ifade eden Yalınkaya, LAÇ Belediyesi’nin gerçekleştirmek istediği Marina Projesi mücadelesine destek belirtti.

Yalınkaya, “Dürüstlüklerinden şüphe duymadığımız LAÇ Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri, bölge halkı ve emekçilerimizin kalkınması için Marina Projesi konusunda haklı bir mücadele veriyor. Bu bağlamda sendikamız da bu mücadeleye destek vermekten asla geri durmayacak. Yeter ki bölgemiz ve ülkemiz adına güzel şeyler olsun. Mücadeleniz mücadelemizdir” ifadelerini kullandı.