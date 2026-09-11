Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediyelerin daha güçlü, etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Özçınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mahmut Özçınar, 12 Eylül 1983’te belediyeler arasında iş birliğini ve dayanışmayı güçlendirmek, ortak sorunlara birlikte çözümler üretmek ve yerel yönetimlerimizin kurumsal yapısını geliştirmek amacıyla kurulduğunu belirtti.

18 belediyenin ortak akıl, iş birliği ve dayanışma anlayışıyla halka daha kaliteli, etkin ve çağdaş hizmetler sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Özçınar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü güçlü belediyecilik; güçlü kentler, güçlü toplum ve daha yaşanabilir bir gelecek demektir. 43. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, birliğimize başkanlık etmiş merhum İsfendiyar Açıksöz, Burhan Yetkili ve Hüseyin Beyar’ı rahmet ve minnetle anıyorum. Birliğimizin kuruluşunda önemli katkıları bulunan ilk başkanımız ve 4. Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’ya, geçmiş dönem başkanlarımız Şemi Bora, Oktay Kayalp, Cemal Bulutoğluları ve Ahmet Benli’ye, tüm Yönetim Kurulu üyelerimize ve bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak, 43 yıllık deneyim ve birikimimizden aldığımız güçle, belediyelerimizin daha güçlü, etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması; halkımıza sunulan hizmetlerin daha da geliştirilmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Geçmişten aldığımız güç, bugünümüzün sorumluluğu ve geleceğe olan inancımızla; birlik, dayanışma ve ortak akıl içinde daha güzel yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz. 43. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun.”