Birinci Lig kulüplerinden Binatlı Yılmaz Spor Kulübü, Yakup Kırmızı anısına anı maçı organize etti. Yakup Kırmızı Anı Maçında, Binatlı ile China Bazaar Gençlik Gücü takımları karşılaştılar. Güzelyurt Üner Berkalp Stadında oynanan Yakup Kırmızı Anı Maçında Süper Lig ekibi China Bazaar Gençlik Gücü, Birinci Lig ekibi Binatlı’yı 2 – 1 mağlup etti. China Bazaar Gençlik Gücü ilk devreyi Jibril İbrahim’in golüyle 1 – 0 önde tamamlarken, ikinci devrede 66’da Binatlı Enes ile skoru dengeledi. 1 – 1 Maçın skorunu belirleyen golü ise Mahmut attı. 1 – 2