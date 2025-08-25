Çetinkaya Kulübü etkili yabancı futbolcusu Moussa Corso Traore'nin cumartesi günü haber vermeden ülkemizden ayrılmasının şokunu yaşıyor.

Geçtiğimiz sezon transfer edilen, forvet arkasındaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve bir yıl daha sözleşmesi uzatılan Traore ile yıllık ücreti konusunda anlaşmaya varıldığı ve peşinatının da ödendiği açıklandı. 1 Temmuz tarihinde kulübüyle bir yıllık sözleşme imzalayan Gineli futbolcunun kaçması sonrası Çetinkaya Kulübü Başkanı Mehmet Tatar, yarın Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili başvuru yazılarını vereceklerini söyledi.

BAWA GELİYOR

Öte yandan Çetinkaya yabancı futbolcusu Moussa Traore'nin kaçmasından sonra arayışlarını hızlandırdı. İki sezondur Gençler Birliği’nde forma giyen Gabriel Bawa ile anlaşan Çetinkaya üçüncü yabancı transferi için görüşmelere devam ediyor.

Nijeryalı 22 yaşındaki Bawa orta alanda görev yapıyor.