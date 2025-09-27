Kıbrıs Türk yükseköğretiminin en önemli iki kurumu Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi akademik iş birliği protokolü imzaladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen törenle imzalanan protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’nin imzaları ile yürürlüğe girdi. İmza törenine, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Songül Vaizoğlu ile Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Carolina Smochina, Prof. Dr. Hüseyin Ademgil ve Öğrenci İşleri Müdürü Özgür Yılmabaşar katıldı.

Protokol kapsamında iki üniversite; öğretim üyesi ve araştırmacı değişimi, ortak araştırmaların teşvik edilmesi, öğrenci değişim programları ve akademik kaynakların paylaşımı gibi birçok alanda iş birliği yapacak. Böylece öğrenciler, sadece teorik bilgi değil; uygulama ve deneyim açısından da çok daha zengin bir eğitim alma imkanına kavuşacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bu iş birliği, Kıbrıs Türk yükseköğretiminin dünyada daha güçlü bir etki yaratması için önemli bir fırsat.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, imzalanan protokole ilişkin yaptığı değerlendirmede, iki üniversite arasında hayata geçirilen iş birliğinin yalnızca kurumlara değil, ülke yükseköğretim sistemine de önemli katkılar sunacağını vurguladı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi arasında imzalanan bu protokol, Kıbrıs Türk yükseköğretiminin uluslararası alanda daha güçlü bir etki yaratması için büyük bir fırsat. Ortak projeler ve akademik iş birlikleri sayesinde ülkemizde üretilen bilginin dünyaya taşınması, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin global ölçekte rekabet gücünü artıracaktır. Bu iş birliğinin, Kıbrıs Türk yükseköğretiminin küresel düzeyde daha görünür ve etkili olmasına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu iş birliği, ülke yükseköğretimi için yeni bir model oluşturacak.”

İmza töreninde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da imzaladıkları iş birliği protokolünün ülke yükseköğretimi için yeni bir model olacağına vurgu yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, Lefke Avrupa Üniversitesi ile uzun süredir devam eden iş birliklerine dikkat çekerek, “Lefke Avrupa Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretiminde iş birliklerini güçlendirerek öğrencilerimize ve akademisyenlerimize daha geniş imkanlar sunma hedefimizin bir göstergesidir. Akademik dayanışmayı artırarak bilgi üretimine, nitelikli eğitime ve bilimsel projelere katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen: “Bugün imzalanan bu protokol ile iş birliğimiz yeni bir boyut kazanıyor.”

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ise Yakın Doğu Üniversitesi ile imzalanan protokolün önemine değinerek, “İki kurum arasındaki iş birliği uzun yıllardır devam ediyor. Bugün imzalanan bu protokol ile iş birliğimiz yeni bir boyut kazanıyor” dedi. Prof. Dr. Yükselen, “Yakın Doğu Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, yalnızca kurumlarımız için değil, aynı zamanda tüm Kıbrıs Türk yükseköğretimi için büyük bir kazanımdır. Ortak projeler, öğrenci ve akademisyen değişim programları sayesinde öğrencilerimizin daha donanımlı yetişmelerini, akademisyenlerimizin ise daha güçlü bir araştırma altyapısına erişmelerini hedefliyoruz. Bu adımın, üniversitelerimiz arasında kalıcı bir sinerji oluşturacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.