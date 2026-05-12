Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) uluslararası akreditasyon başarısı ve küresel eğitim vizyonuyla önemli bir uluslararası başarıya daha imza attı. Modern pazarlamanın duayeni Philip Kotler tarafından kurulan Kotler Impact öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye’nin pazarlama, iletişim, medya ve reklamcılık alanındaki önde gelen yayınlarından biri olan Marketing Türkiye Dergisi’nin stratejik medya partnerliğiyle yayımlanan Essentials of Modern Marketing adlı eserde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) iz bırakan kurumların vaka analizlerine yer verildi.

Bu kapsamda, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ile Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından kaleme alınan vaka çalışması, kitapta yer alarak DAÜ’nün uluslararası yükseköğretim alanındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Seçkin kurum ve markaların yer aldığı Essentials of Modern Marketing, yalnızca akademik bir kaynak olmanın ötesinde; kurumların stratejik dönüşüm süreçlerini ele alan ve girişimciler, yöneticiler ile akademisyenler için önemli bir rehber niteliği taşıyan kapsamlı bir eser olarak dikkat çekiyor.

DAÜ’nün Küresel Yükseköğretim Yolculuğu Uluslararası Yayında Yer Aldı

Kitapta yer alan vaka çalışması, DAÜ’nün 46 yıllık köklü geçmişini ve zorlu uluslararası koşullara rağmen küresel ölçekte bir eğitim markasına dönüşüm sürecini akademik bir perspektifle ele alıyor. DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ile Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından kaleme alınan “Doğu Akdeniz Üniversitesi: Uluslararası Akreditasyonlar ve Öğrenci Odaklı Kültürle Küresel Yükseköğretim Markası” başlıklı çalışma, üniversitenin nitelik odaklı büyüme stratejisini kapsamlı şekilde ortaya koyuyor.

“DAÜ, Evrensel Değerlerle Şekillenmiş Güçlü Bir Yükseköğretim Markası”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitenin uluslararası bir referans eserinde yer almasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi, sadece Kuzey Kıbrıs’ın değil, aynı zamanda küresel ölçekte evrensel değerlerle şekillenmiş güçlü bir yükseköğretim markasıdır. Philip Kotler gibi bir pazarlama otoritesinin liderliğinde hazırlanan bu eserde yer almak, akademik birikimimizin uluslararası ölçekte karşılık bulduğunun önemli bir göstergesidir. DAÜ olarak ulaştığımız bu nokta hem ülkemiz hem de bölgemiz için gurur vericidir. Geleceğin liderlerini yetiştirme vizyonumuz doğrultusunda küresel rekabet gücümüzü daha da ileri taşımaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Dünya Genelinde 100 Ülkeye Ulaşması Hedefleniyor

Prof. Dr. Philip Kotler’e ithafen hazırlanan kitap serisinin dünya genelinde 100 ülkeye ulaşması hedefleniyor. Türkiye ve KKTC’nin kurumsal başarı hikayelerine odaklanan ilk baskı Amazon üzerinden uluslararası erişime açılırken, DAÜ’nün başarı hikâyesi de küresel ölçekte akademisyenler, girişimciler ve yöneticiler için önemli bir referans kaynağı olarak yerini aldı