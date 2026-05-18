Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen uluslararası katılımlı Model Birleşmiş Milletler (NEUMUN) Konferansı, farklı üniversitelerden öğrencileri diplomasi ve küresel sorunlar etrafında bir araya getirdi. Yakın Doğu Enstitüsü organizasyonunda gerçekleştirilen konferans, küresel sorunlara çözüm arayışlarının tartışıldığı önemli bir diplomasi platformu oluşturdu. Öğrencilerin uluslararası ilişkiler, diplomasi ve müzakere becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan konferans, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sisteminin işleyişine dair uygulamalı deneyim sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılışında, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) temsilcisi Dr. Mustafa Öngün, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı birer konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne ise konferansa gönderdiği özel video mesajla katılımcılara seslendi. Açılış konuşmalarında uluslararası diyalog, barış kültürü ve gençlerin diplomasi alanındaki rolünün önemine vurgu yapıldı.

Konferans boyunca öğrenciler; küresel borç, nükleer silahlanma ve insani yardım gibi dünyanın güncel ve çözüm bekleyen sorunlarını farklı komitelerde ele aldı. Çalışmalar; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi (DISEC) ile Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) formatlarında yürütüldü. Birleşmiş Milletler’in farklı organlarının çalışma sistemlerini deneyimleme fırsatı bulan katılımcılar; temsil ettikleri ülkeler adına çözüm önerileri geliştirerek diplomatik müzakere süreçlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Ödüller sahiplerini buldu!

Konferansın genel sekreterliğini Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Mary Mwange üstlenirken, koordinatörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Araştırma Görevlisi Abdullah Alkatheri yürüttü. Konferans sonunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve İtalya delegasyonlarını temsil eden katılımcılara “En İyi Delege Ödülü” verilirken, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhuriyeti delegasyonunu temsil eden katılımcı ise “En İyi Politika Belgesi Ödülü”ne layık görüldü.

Diplomasi ve diyalog çağrısı!

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ da konuşmasında jeopolitik kutuplaşma ve bölgesel çatışmaların arttığı bir dönemde diplomasi ve diyaloğun önemine dikkat çekti. Dânâ, Kıbrıs sorununun tarihsel gelişimine de değinerek 2004 Annan Planı referandumu ve 2017 Crans-Montana sürecinin çözüm arayışlarında önemli dönüm noktaları olduğunu hatırlatan Dânâ, Kıbrıs Türk tarafının tüm bu süreçlerde çözüm iradesini açık bir şekilde ortaya koyduğunu ve bu iradenin bugün de güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti. Bununla birlikte, uluslararası camia tarafından alınan tüm kararlara ve verilen tüm sözlere rağmen, Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonun hala daha devam ettiğini hatırlatan Dânâ, ayrıca Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki mevcut rolüne ilişkin bilgi vererek, gerek BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu gerekse BM Barış Gücü faaliyetleri çerçevesinde Kıbrıs Türk tarafının BM ile ilişkilerini olumlu ve yapıcı bir şekilde yürütmek için samimi bir çaba sarfettiğini vurguladı.

Küresel sorunlar, diplomasi kültürü ve gençlerin rolü ön plana çıktı!

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın önde gelen ilk 500 üniversitesi arasında yer aldığını ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SDG) kurumsal stratejisinin merkezine yerleştirdiğini vurguladı. Model Birleşmiş Milletler Konferansı’nın bu vizyonun önemli bir yansıması olduğunu belirten Prof. Dr. Tüzünkan, etkinliğin öğrencilerin küresel sorunları anlamasına ve çözüm odaklı düşünme becerilerini geliştirmesine katkı sağladığını ifade etti.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı ise konuşmasında savaşların yol açtığı insani krizlere dikkat çekerek, gençlerin küresel çatışmaları anlamasının ve barış temelli diplomasi kültürü geliştirmesinin önemine vurgu yaptı. Model Birleşmiş Milletler platformlarının yalnızca akademik bir simülasyon olmadığını belirten Doç. Dr. Çıraklı, bu etkinliklerin gençlere analitik düşünme, müzakere ve sorumluluk alma becerileri kazandırdığını ifade etti.

Kadınların ve gençlerin katılımı teşvik edilmeli!

UNFICYP’i temsilen konuşan Dr. Mustafa Öngün ise Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki rolü, görev mandası ve adadaki güven artırıcı çabalara ilişkin katılımcılara kapsamlı bilgi verdi. Dr. Öngün, UNFICYP’in yalnızca sahadaki güvenlik ve istikrarın korunmasına değil, aynı zamanda toplumlararası temasın ve diyaloğun güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da katkı sunduğunu ifade etti. Konuşmasında özellikle kadınların ve gençlerin barış süreçlerine katılımını teşvik eden BM girişimlerine değinen Dr. Öngün, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir barışın ancak toplumun tüm kesimlerinin sürece aktif katılımıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne tarafından gönderilen video mesajında ise gençlerin uluslararası meselelerde daha aktif rol üstlenmesinin önemi vurgulandı. Mesajda, diyalog ve çok taraflı diplomasi kültürünün güçlendirilmesinde gençlerin taşıdığı potansiyele dikkat çekilerek, MUN gibi platformların geleceğin liderlerini yetiştirmede önemli bir işlev gördüğü ifade edildi.