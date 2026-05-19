Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2026-2027 akademik yılı için düzenlenecek “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na sayılı günler kaldı. 23 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Başvurular 21 Mayıs Perşembe günü sona erecek.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde yapılacak sınava, KKTC vatandaşı öğrenciler ile lise eğitimlerinin son dört yılını KKTC’de kesintisiz şekilde tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler katılabilecek.

Sınav sonuçlarına göre adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki 21 fakülte, 4 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda yer alan yaklaşık 500 ön lisans ve lisans programına yerleşme fırsatı elde edecek. Adaylar sınav sonrasında üç farklı bölüm tercihinde bulunabilecek ve yerleştirmeler başarı sıralamasına göre yapılacak. Ayrıca kolej mezunları ya da mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler; GCE A Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O Level, SAT ve ACT gibi uluslararası sınav sonuç belgeleriyle de Yakın Doğu Üniversitesi’nin programlarına başvuru yapabilecek.

Ücretsiz Ulaşım Desteği!

Sınav günü adayların kampüse ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla farklı bölgelerden ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Lefkoşa’da tüm duraklardan saat 07.15, 08.15 ve 09.00’da araç kaldırılacak. Bunun yanı sıra; Girne Terminal’den saat 08.30’da, Gazimağusa Terminal’den saat 08.30’da, İskele Terminal’den saat 08.00’de, Güzelyurt Terminal’den saat 08.30’da ve Lefke Kaymakamlık Önü’nden saat 08.00’de servisler hareket edecek.

Başvuru işlemleri ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye aday.neu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor. Adaylar ayrıca 0548 843 05 35 numaralı WhatsApp hattı üzerinden de bilgi alabiliyor. Sınava girecek adaylar kktcsinav.neu.edu.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.