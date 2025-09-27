Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerine toplam 2 bin 517 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından toplam 374 sürücü rapor edildi.

Süratli ve alkollü araç kullanmak suçlarda ilk sırada yer alırken, kontrollerde, 36 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

“144’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 14’ü kamu taşıma işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 5’i seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak ve 128’i diğer trafik suçları.”