Girne Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik yılı için düzenlediği “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Tek oturum halinde yapılacak sınav, Girne Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenecek.

Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2026 olarak açıklanan sınava; KKTC vatandaşı öğrencilerin yanı sıra lise eğitimlerinin son dört yılını kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs’ta tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenciler başvurabilecek. Sınav sonuçlarına göre adaylar, Girne Üniversitesi bünyesindeki 14 fakülte ve 7 meslek yüksekokulunda yer alan toplam 69 lisans ve ön lisans programına yerleşme hakkı elde edecek. Adaylar ayrıca kayıt sürecinde üç farklı bölüm tercihi yapabilecek.

Yerleştirme işlemleri, adayların sınav puanları ve ilgili programların kontenjan durumuna göre gerçekleştirilecek. Bunun yanında kolej mezunları veya mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler; GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT ve ACT gibi uluslararası sınav sonuç belgeleriyle de Girne Üniversitesi’ne kayıt yaptırabilecek.

Başvuru için gerekli belgeler neler?

Adaylar başvurularını http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Online kayıt işlemleri sırasında adayların vesikalık fotoğrafları ile kimlik kartlarının ön ve arka yüzlerinin taranmış kopyalarını dijital ortamda hazır bulundurmaları gerekiyor. Belgelerin PNG, JPG veya JPEG formatında ve her bir dosyanın en fazla 5 MB boyutunda olması gerekiyor.

Bursluluk Sınavı Başvuru Formu’nun eksiksiz şekilde doldurulmasının ardından adaylar, e-posta adresleri ve telefon numaralarına gönderilecek aday numarası ile sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Adayların sınav günü sınav giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

Sınav günü ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak!

Sınav günü Girne Üniversitesi kampüsüne ücretsiz servis hizmeti de verilecek. Servisler; Güzelyurt Terminali’nden saat 08.30’da, Gazimağusa Terminali’nden saat 08.30’da, Lefkoşa Terminali’nden saat 09.00’da, Alsancak Belediyesi’nden saat 09.00’da ve Girne Barış Parkı’ndan saat 09.30’da hareket edecek.

Detaylı bilgi ve güncellemeler için adaylar, https://aday.kyrenia.edu.tr/kktc-ogrencileri/ adresini ziyaret edebilir ya da 0548 841 12 17 / 0548 829 99 41 / 0542 880 26 00 / 0548 856 26 00 WhatsApp iletişim hatları üzerinden yetkililere ulaşabilir.