Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bahar Festivali hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan Bahar Festivali 13 – 16 Mayıs 2026 tarihleri arasında, “We Are Family” teması ile DAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek olan 28. Bahar Festivali’nde birçok sosyal ve sportif etkinlik ile yarışmalar yer alacak. Ayrıca, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu çevresine kurulacak festival alanında da yiyecek ve içecek, satış, tanıtım, Öğrenci Konseyi, Öğrenci Kulüpleri ve Uluslararası Öğrenci Birlikleri’nin stantları yer alacak.

Festival kapsamında, öğrenci kulüpleri ile uluslararası öğrenci birliklerinin organize edeceği yaratıcı, eğlenceli ve heyecan dolu oyunlar ile yarışmalar da katılımcılarla buluşacak. Farklı kültürleri bir araya getiren bu etkinliklerde, kampüsün çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek interaktif oyunlar, takım yarışmaları ve aktivitelerle festival atmosferi gün boyu canlılığını koruyacak.

Kortej Yürüyüşü ile Başlayacak

28. Bahar Festivali, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü, saat 17:30’da Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) önünden hareket edip, üniversite kampüsü içerisinde tamamlanacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Müsabakalar Düzenlenecek

28. Bahar Festivali kapsamında çeşitli müsabakalar düzenlenecek. 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü basketbol, fonksiyonel antrenman gösterisi, spinbike gösterisi, plaj voleybolu, plaj tenisi ve futbol müsabakaları gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinlikler, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü tavla turnuvası ve futbol müsabakaları ile devam edecek. 28. Bahar Festivali kapsamında 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde de algoritma müsabakası düzenlenecek. 14–15 Mayıs tarihlerinde devam edecek olan plaj voleybolu, plaj tenisi müsabakalarıyla öğrenciler keyifli saatler yaşayacak. Öte yandan 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00’da satranç turnuvası gerçekleştirilecek.

Müziğin Kalbi DAÜ’de Atacak

DAÜ 28. Bahar Festivali kapsamında birbirinden değerli sanatçılar sahne alarak festivale katılanlara müzik dolu saatler yaşatacak. Festivalin ilk gün programı kapsamında 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü, saat 22:00’de, Yasin Düşüner Stadyumu’nda Türkiye’nin son dönemde öne çıkan gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut sahne alarak “Yapma N’olursun”, “Dilerim Ki”, “Madem” gibi birbirinden güzel parçalarını seslendirecek.

Festivalin ikinci günü olan 14 Mayıs 2026 Perşembe günü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükselen rap sanatçılarından Fırat Gürakansel (CyFırat) dinleyicilerle buluşacak. Yasin Düşüner Stadyumu’nda, saat 21:00’de sahne alacak olan sanatçı “33. Gün”, “Yarım Kaldı”, “Yaptığımı Yapaman” gibi parçalarını sevenleri ile buluşturacak. Müzik dolu gece saat 22.00’de Tion Wayne tarafından gerçekleştirilecek konserle devam edecek.

DAÜ 28. Bahar Festivali konser programı, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20:30’da Yasin Düşüner Stadyumu’nda sahne alacak olan Emre Kula ile devam edecek. Ardından Türkiye’nin önde gelen gruplarından Gripin dinleyicilerle buluşacak. Sevilen grup, “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar”, “Beş” ve “Aşk Nereden Nereye” gibi parçalarıyla festivale renk katacak.

DAÜ "Color Fest" ile Renklenecek

DAÜ, 28. Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenecek "EMU Music & Color Fest" ile adeta renklenecek. 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü, DAÜ Beach Club'ta gerçekleşecek olan etkinlik, müzik ve eğlencenin doruk noktasına ulaşmayı hedefliyor.

DAÜ Müzik Kulübü gruplarının enerjik performanslarıyla başlayacak olan festival, Bunfyah konserinin coşkusuyla devam edecek. Ardından merakla beklenen "Color Fest" ile gökyüzü rengarenk boyalarla şenlenecek.

Etkinliğin en dikkat çekici unsurlarından biri ise beyaz kıyafet konsepti olacak. Katılımcıların tercih edeceği beyaz kıyafetler, atılacak renkli boyalarla adeta birer tuvale dönüşecek ve festival alanı renklerin hâkim olduğu görsel bir şölene sahne olacak.

Biletler gisekibris.com'da

Konserler ve EMU Music & Color Fest’e katılım için biletler www.gisekibris.com adresinden satışa sunuldu. DAÜ öğrencileri ve DAÜ'de çalışmakta olan personel söz konusu etkinliklere emupass uygulaması ile ücretsiz katılabilecekler. Öte yandan, 28. Bahar Festivali kapsamında 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde Güzelyurt, Girne, Lefkoşa ve Karpaz bölgelerinden DAÜ’ye otobüs seferleri düzenlenecek.