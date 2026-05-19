Londra’da 24. Avrupa Kalite Zirvesi: Diaspora, Diplomasi ve Akademi Aynı Platformda Buluştu

Londra’nın seçkin mekânlarından Naval and Military Club’da gerçekleştirilen 24. Avrupa Kalite Zirvesi ve ödül programı, siyaset, akademi, medya, iş dünyası ve diaspora temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. Lobin International tarafından organize edilen zirvede, uluslararası düzeyde katkı sunan isimler ödüllendirildi.

Uluslararası vizyon ve diaspora vurgusu

Açılış konuşmalarında organizasyon yetkilileri, Lobin International’ın 40 yılı aşkın süredir 33 ülkede yürüttüğü çalışmalarla kültürler arası etkileşimi ve uluslararası iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı. Zirvenin yalnızca bir ödül programı değil, aynı zamanda diplomasi, akademi, ticaret ve diaspora ilişkilerini geliştiren stratejik bir platform olduğu ifade edildi.

Açılış konuşmalarının ardından program kapsamında farklı konuşmacılar da söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Diplomasi ve iş dünyasından güçlü VIP katılım

Gerçekleşen zirveye üst düzey ve seçkin bir katılım sağlandı. Katılımcılar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Southwark Belediye Başkanı Sunil Chopra, Turkish Business Forum Başkanı Dr. Murat Dağıtmaç, iş insanı Müslüm Acar, Nural Ezel, Azim Köse, Emir Özeren, Muhafazakâr Parti eski meclis üyesi Şazimet İmre Palta ve Almanya’dan iş insanı Hans Henning Reinecke gibi isimler yer aldı.

Katılımcılar, diaspora yapılanmasının güçlendirilmesi, uluslararası iş birliği ağlarının geliştirilmesi ve kamu diplomasisi alanındaki çalışmaların artırılması yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Salonun dikkatini çeken konuşma

Ardından söz alan Hülya Özkoyuncu, yaptığı konuşmayla salonun yoğun ilgisini üzerine çekti. Konuşması boyunca sık sık alkışlarla karşılanan Özkoyuncu, zirvenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

“Diaspora artık bilgi üreten bir güçtür”

Özkoyuncu konuşmasında diasporanın günümüzde yalnızca temsil eden değil, aynı zamanda aktif biçimde bilgi ve içerik üreten bir yapıya dönüştüğünü vurguladı.

Londra Olay Gazetesi bünyesinde uzun yıllardır görsel ve yazılı medya alanında çalışmalar yürüttüğünü belirten Özkoyuncu, hem Türk kamuoyuna hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamuoyuna, aynı zamanda İngiltere gündemine yönelik kültürel ve politik haberler ürettiğini ifade etti.

Kamu diplomasisi perspektifiyle hareket ettiğini dile getiren Özkoyuncu, haber, belgesel ve analiz çalışmalarıyla toplumlar arasında köprü kurmaya gayret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Londra merkezli çalışmalarımızla İngiltere gündemini yakından takip ederken, aynı zamanda Türk toplumunun sesini görünür kılmaya çalışıyoruz.”

Yılın Gazetecisi Ödülü

Zirvede dikkat çeken anlardan biri ise Hülya Özkoyuncu’nun “Yılın Gazetecisi Ödülü”ne layık görülmesi oldu. Ödül, diaspora medyasına ve uluslararası kamu diplomasisine sağladığı katkılar nedeniyle kendisine takdim edildi.

Ödül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.

Dayanışma ve network vurgusu

Katılımcılar, Londra’daki yoğun yaşam temposu içinde bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, bu tür zirvelerin mesleki ve sosyal bağları güçlendirdiğini ifade etti. Zirve, farklı sektörlerden temsilcilerin karşılıklı fikir alışverişi ve geleceğe yönelik iş birliği mesajlarıyla sona erdi.