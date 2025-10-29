Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu (KKTCBF) tarafından düzenlenen Damdelen Petrol U16 Ligi heyecanı Girne’de devam etti.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği karşısında üstün bir performans sergileyerek 89-42’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Berk Keleşzade 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Akdeniz Spor Birliği’nde Gezgin Gül 17 sayıyla takımının en etkili oyuncusu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi bu sonuçla lige güçlü bir başlangıç yaparken, Akdeniz Spor Birliği mücadeleci oyununa rağmen sahadan mağlup ayrıldı.