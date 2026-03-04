KKTC Basketbol Federasyonu adına U16 Kızlar Bölge Şampiyonası’na katılan KKTC U16 Kız Milli Takımı, Konya’da düzenlenen turnuvaya başarılı sonuçlarla başladı.

Milli kızlarımız, şampiyonadaki ilk maçında Akşehir Umut karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak parkeden 82-20 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda üstün bir performans sergileyen KKTC ekibi, turnuvaya moral veren bir başlangıç yaptı.

KKTC U16 Kız Milli Takımı, ikinci maçında ise Mersin Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadelede de üstün bir performans ortaya koyan milli takımımız, rakibini 76-48 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

Takımın başında antrenör Cafer Muhtaroğlu bulunurken, genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve takım oyunu dikkat çekti.

KKTC U16 Kız Milli Takımı, Konya’daki şampiyonada aldığı bu iki önemli galibiyetle turnuvaya iddialı bir başlangıç yaparken, hedefini üst turlar olarak belirledi.