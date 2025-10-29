KKTC Basketbol Federasyonu, yeni sezon öncesi ülke basketboluna önemli katkılar sağlayacak sponsor protokollerine imza attı. Atılan imzalarla birlikte hem Pro Lig ve U18 Ligi hem de altyapı ligleri kurumsal destekle yola çıkacak.

Protokollere göre:

• Pro Lig ve U18 Ligi; Kılıf & Kılıf sponsorluğunda oynanacak. Anlaşma, iş insanı Yahya Cem Günsur ile imzalandı.

• U14 Ligi; teknoloji sektörünün güçlü markası T-TEC sponsorluğunda oynatılacak. Protokol, Rauf Kutalp ile gerçekleştirildi.

• U16 Ligi ise Damdelen Petrol sponsorluğunda sahne alacak. İmza törenine şirket adına Hilmi Damdelen katıldı.

Federasyon Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, yapılan iş birliklerinin ülke basketboluna büyük değer katacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sponsorlarımızın desteği bizim için çok kıymetli. Basketbola katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Ülke basketbolunu geliştirmeye ve yükseltmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

Yeni sezon; daha fazla rekabet, daha güçlü organizasyon ve altyapıda sürdürülebilir büyümeyle başlıyor. KKTC basketbolu, geleceğe dönük iddiasını bu iş birlikleriyle bir kez daha ortaya koydu.