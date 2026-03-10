Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerinin uluslararası başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapım ve Yayıncılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yahya El Mouahhid, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Animasyon Film Yarışması’nda Öğrenci Kategorisi birincilik ödülünü kazandı.

“Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Yaşam” temasıyla gerçekleşen yarışmaya, farklı ülkelerden toplam 70 eser katıldı. Yarışmada eserler; Genel Kategori, Öğrenci Kategorisi ve Yapay Zeka ile Üretilmiş Animasyon Film Özel Ödülü olmak üzere üç ayrı alanda değerlendirildi. UKÜ kampüsünde düzenlenen ödül töreninde; Yahya El Mouahhid “COIN” adlı eseri ile Öğrenci Kategorisinde, Birincilik ödülü’ne layık görüldü.

Animasyonun gücünü kullanarak izleyicileri küresel sorunlara dikkat çekmeye teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada; Yahya El Mouahhid’in ödüllü eseri, gelir dağılımı arasındaki uçurumu ve bireyler arasındaki bencillik ile acımasızlığı işlerken, izleyiciye toplumsal eşitsizlik ve küresel sorunlar hakkında güçlü bir farkındalık sundu.

Prof. Dr. Fevzi Kasap: “Öğrencilerimizin hayal gücünü ve yeteneklerini sınır tanımadan geliştirmelerini teşvik etmeye devam edeceğiz.”

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak öğrencilerimizin uluslararası platformlarda kendilerini göstermesi bizler için büyük gurur kaynağıdır” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap “Öğrencimiz Yahya El Mouahhid’i yürekten tebrik ediyorum. Yahya’nın ‘COIN’ adlı eseri; izleyicilere toplumsal eşitsizlik ve küresel sorunlara dair güçlü bir farkındalık sunuyor. Bu eser, aynı zamanda genç yeteneklerin sanatsal ve toplumsal duyarlılıklarını ortaya koymalarının harika bir örneğidir” dedi.

İletişim Fakültesi olarak öğrencilerin yeteneklerini sürekli olarak geliştirmek ve desteklemek üzerine bir vizyon benimsediklerini belirten Prof. Dr. Fevzi Kasap, “Bu başarı, eğitim anlayışımızın ve disiplinler arası yaklaşımımızın somut bir kanıtıdır. Gençlerimizin yaratıcılığını, toplumsal bilinci ve özgün bakış açılarını ortaya koyabilmeleri için sağladığımız ortam, bu tür başarıların temelini oluşturuyor. Bizler, öğrencilerimizin hayal gücünü ve yeteneklerini sınır tanımadan geliştirmelerini teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yahya El Mouahhid: “Bu ödülü almak benim için büyük bir onur.”

“Bu ödülü almak benim için büyük bir onur” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapım ve Yayıncılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yahya El Mouahhid, “Animasyon benim için sadece bir sanat formu değil; aynı zamanda mesaj iletmenin en güçlü yollarından biri. Bu eseri hazırlarken, insan davranışları ve sosyal adaletsizlik üzerine düşündüm ve bunu izleyiciye hissettirecek şekilde anlatmaya çalıştım” dedi.

Konuşmasının sonunda fakülte hocalarına da teşekkür eden Yahya El Mouahhid “Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki eğitim ve hocalarımın yönlendirmeleri, hayallerimi gerçeğe dönüştürmemde bana ilham verdi. Bu başarı, hem benim hem de fakültemizin ortak çabasının bir sonucudur” dedi.