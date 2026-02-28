KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf U18 Kadınlar Ligi final serisi tamamlandı ve şampiyon Levent Spor U18 Kadın Takımı oldu. Final serisini 2-0 kazanan Levent, sezonu kupayla kapatmayı başardı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final serisinin ikinci karşılaşmasında Levent, rakibi Koop Spor Kulübü U18 Kadın Takımını 83-40 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Levent, karşılaşmada en büyük farkı 47 sayıya kadar çıkararak dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Levent Spor, 15-11’lik skorla öne geçmeyi başardı. İkinci periyotta üstünlüğünü artıran Levent, devreyi 41-22 önde tamamladı. Bu bölümde Beren Ögen 9 sayıyla öne çıkan isim oldu.

Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Levent, 24-10’luk periyot performansıyla farkı 33 sayıya kadar çıkardı. Bu bölümde Ernestine Nkweti 9 sayıyla takımına önemli katkı sağladı.

Son periyotta da kontrolü bırakmayan Levent, 18 sayılık katkı ile mücadeleyi 83-40 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Maçın istatistiklerinde Gülşen Atlars 12 sayı ve 14 ribaund ile öne çıkarken, Gamze Evin ve Beren Ögen de 15’er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ayrıca iki takım da üç sayılık atışlarda etkili oldu; Levent 7, Koop ise 6 üç sayılık isabet buldu.

Final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ise Levent takımından Ernestine Nkweti seçildi. Gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nkweti, serinin en dikkat çeken ismi oldu.

Levent U18 Kadın Takımı bu sonuçla birlikte Kılıf & Kılıf U18 Kadınlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak sezonu zirvede tamamladı.