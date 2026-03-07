Yakın Doğu İlkokulu, 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Küçük Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda tüm rakiplerini mağlup ederek namağlup şampiyon oldu. Elde ettiği bu başarıyla Yakın Doğu İlkokulu, altıncı kez KKTC şampiyonluğunu kazanarak okul sporlarındaki güçlü geleneğini bir kez daha ortaya koydu.

Turnuva boyunca etkili bir performans sergileyen Yakın Doğu İlkokulu Basketbol Takımı, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmasında Levent İlkokulu’nu 53-30 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Yarı finalde Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’yı 63-26’lık skorla geçen takım, çeyrek finalde ise 23 Nisan İlkokulu’nu 57-9 yenerek yarı finale yükseldi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Yakın Doğu İlkokulu, turnuvayı namağlup tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Takımın başarısında başantrenör Ahmet Dağer ve yardımcısı Günay Hasip Ertopaloğlu önemli rol oynadı. Disiplinli çalışmaları ve öğrencilerle kurdukları güçlü iletişim sayesinde takımın sahadaki performansı da zirveye çıktı.

Yakın Doğu İlkokulu, öğrencilerinin yalnızca akademik başarılarını değil; kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini de destekleyen eğitim anlayışıyla dikkat çekiyor. Spor faaliyetleri aracılığıyla öğrencilerin disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanmalarını teşvik eden okul, elde ettiği bu şampiyonlukla spor alanındaki istikrarlı başarısını bir kez daha kanıtladı.