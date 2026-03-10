KKTC basketbolunda sezonun ilk kupası için heyecan dorukta. Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali’nde geçtiğimiz sezonun Erkekler Ligi finalisti Akdeniz Spor Birliği ile kupa finalisti Caesar Larnaka Gençler Birliği karşı karşıya gelecek.

Büyük mücadele 10 Mart Salı günü saat 20:00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Basketbol severlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada iki güçlü ekip, sezonun ilk kupasını müzesine götürmek için parkede kıyasıya mücadele edecek.

Akdeniz Spor Birliği Kulüp Başkanı Serhat Deniz, final öncesi yaptığı açıklamada takımın hazırlıklarının tamamlandığını belirterek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanmak için sahada olacaklarını vurguladı. Deniz, oyuncularına güvendiğini ifade ederken taraftarlara da maça gelerek takımlarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Caesar Larnaka Gençler Birliği Antrenörü Dzmitry Paliaschuk da karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Paliaschuk, Gençler Birliği’nin kupayı kazanmak hedefiyle parkeye çıkacağını belirterek takımının bu tür büyük maçlarda tecrübeli olduğunu söyledi.

Gençler Birliği’nin daha önce birçok kupa finali oynadığını ve önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Paliaschuk, bu tecrübenin kendileri için önemli bir avantaj olduğunu dile getirdi. Rakiplerinin de güçlü ve başarılı bir ekip olduğuna dikkat çeken deneyimli koç, iki takımın da iyi basketbol oynadığını vurguladı.

Koç Dzmitry Paliaschuk, “Seyir zevki yüksek, Cumhurbaşkanlığı Kupası’na yakışır güzel bir müsabaka olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Basketbolseverler, sezonun ilk kupasının sahibini belirleyecek bu önemli karşılaşmayı Atatürk Spor Salonu’nda takip edebilecek.