U16 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası’na katılan KKTC U16 Erkek Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçında etkili bir performans ortaya koyarak rakibi Kahramanmaraş’ı 80-46 mağlup etti. Adana’da düzenlenen şampiyonaya hızlı bir başlangıç yapan ekip, sahadaki üstün oyunuyla dikkat çekti.

Karşılaşmanın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan KKTC temsilcisi, özellikle savunmadaki disiplinli performansı ve hızlı hücumlarıyla farkı açmayı başardı. Maç boyunca skor üstünlüğünü koruyan takım, parkeden farklı galibiyetle ayrılarak turnuvaya moral depoladı.

Takımın antrenörleri Hasan Kasap ve Ahmet Yalkın yönetimindeki KKTC U16 Erkek Basketbol Takımı, şampiyonanın ilerleyen maçlarında da başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

KKTC ekibi, bu galibiyetle birlikte Adana’daki organizasyonda iddialı olduğunu ilk maçtan göstermiş oldu.