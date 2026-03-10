Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen KKTC Taekwondo Karate Budo Ferdi Kırış Şampiyonası dün (Pazar) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Serdar Çakır ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Emine Su Yılmaz2. Zeynep Kültür 3. Fatimah Akhtar
2. Katagori : 1. Eylül Ceryan 2. Alya Volkan 3. Müesser Serdar
3. Katagori : 1. Ayça Karip 2. Hayrunisa Ekinci 3. Nina Hordenııenko
4. Katagori : 1. Cansu Keskin 2. Zeynep Keskin 3. Selin Tüfekçi
5. Katagori: 1. Zehra Karip 2. Zeliha Arpacıoğlu3. Melek Ünver
ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Ali Poyraz Gezer 2. Mert Ali Batıray3. Hasan Kılınç
2. Katagori : 1. Muhammet Eren Yılmaz 2. Deha Emekçi 3. Atabek Çarıyev
3. Katagori : 1. Mahir Eymen Çelik 2. Süleyman Çelik 3. Michael Tobickyk
4. Katagori : 1. Hasan Yıldırım 2. Ali Arpacıoğlu
5. Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar 2. Ali Ersoy 3. Mertcan İnce
6. Katagori: 1. Kamil Umut Demir 2. Hasan Uygut 3. Arda Karlık
7. Katagori: 1. Kader Karlık 2. Mustafa Özen