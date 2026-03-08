Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, zorlu Pamukkale deplasmanında sahadan 76-75’lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Maç boyunca sergilenen yüksek tempo ve büyük çekişme, taraftarlar ve spor camiası tarafından büyük takdir topladı.

Takımımız, elde edilen bu anlamlı galibiyeti başta annelerimiz ve eşlerimiz olmak üzere tüm kadınlara armağan ederek özel bir mesaj verdi.

Şimdi gözler, 13-14 Mart tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil edecek takımımıza çevrildi. Takımın kararlılığı ve azmi, başarı yolunda umut verici bir tablo ortaya koyuyor.