Yabancı yatırımcılar tarafından yapılan dolandırıcılık şikâyeti üzerine, Larnaka’da emlak işiyle uğraşan bir iş adamının dün polis tarafından tutuklandığı haber verildi.

Alithia gazetesi, Larnaka’da ikamet eden 62 yaşındaki Kıbrıslı Rum iş adamının bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde söz konusu iş adamının 2022-2024 yılları arasında Larnaka’da gerçekleştirilmiş 10 suçla alakalı olarak tutuklandığı ve bunların polis tarafından araştırıldığı belirtildi.